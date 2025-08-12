С какими болезнями нельзя будет водить машину с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила допуска к вождению не будут допускаться лица, страдающие частичной цветовой слепотой или имеющие нарушения восприятия красного и зеленого цветов. Об этом агентству сообщил адвокат Московской коллегии адвокатов «Советник-Центр» Александр Шиманский.