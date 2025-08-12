Организаторы концерта в «Крокусе» несвоевременно обратились в полицию

Согласно материалам дела, организаторы мероприятия в подмосковном «Крокус сити холле», где в марте 2024 года произошёл теракт, направили в полицию уведомление о проведении концерта с нарушением сроков.
Несмотря на позднее поступление обращения, 22 марта 2024 года в период с 17:00 до 18:00 инспектор-кинолог Центра кинологической службы провёл обследование здания и прилегающей территории, о чём был составлен акт. Кроме того, к месту проведения концерта был направлен пеший патруль ППС.
По данным свидетеля, около 18:00 сотрудники патруля связались и встретились с представителями службы безопасности зала, после чего наладили взаимодействие по обеспечению охраны мероприятия.
Ранее стало известно, что сотрудники полиции успели просмотреть видеозаписи с камер, расположенных в серверной комнате здания «Крокус Сити Холл», прямо во время пожара, что сыграло важную роль в задержании нападавших.