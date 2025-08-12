Организаторы концерта в «Крокусе» несвоевременно обратились в полицию

Несмотря на позднее поступление обращения, 22 марта 2024 года в период с 17:00 до 18:00 инспектор-кинолог Центра кинологической службы провёл обследование здания и прилегающей территории, о чём был составлен акт. Кроме того, к месту проведения концерта был направлен пеший патруль ППС.