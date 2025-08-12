Анпилогов сказал, на кого РФ может обменять британского наемника Хейдена

Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с aif.ru допустил обмен взятого в плен британского наемника Уильяма Хейдена на мирных жителей Курской области, захваченных ВСУ.
«Во время последних переговоров в Стамбуле российской делегацией напрямую был поднят вопрос о том, что украинская сторона до сих пор удерживает до сотни мирных жителей Курской области. Это не комбатанты, то есть это не лица, взявшие руки в оружие, и даже не партизаны. Это обычные граждане, захваченные Украиной и теперь используемые в качестве обменного фонда», — напомнил Анпилогов.
«Учитывая ценность западного наемника (ред. — Уильяма Хейдена), вполне вероятно, что его обменяют на таких вот как раз находящихся в плену у Украины наших ценных граждан, в первую очередь мирных. Думаю, они будут поменяны сейчас в первую очередь», — подытожил Анпилогов.
Британский наемник Уильям Хейден участвовал в боях на стороне ВСУ под Торецком в ДНР. Он был взят в плен ВС России и этапирован в Москву. Ему предъявлено обвинение в наемничестве и грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что наемнику ВСУ из Вьетнама, взятому в плен ВС РФ на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике, может грозить наказание от 7 до 20 лет колонии и вплоть до пожизненного.