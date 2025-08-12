Анпилогов сказал, на кого РФ может обменять британского наемника Хейдена

«Во время последних переговоров в Стамбуле российской делегацией напрямую был поднят вопрос о том, что украинская сторона до сих пор удерживает до сотни мирных жителей Курской области. Это не комбатанты, то есть это не лица, взявшие руки в оружие, и даже не партизаны. Это обычные граждане, захваченные Украиной и теперь используемые в качестве обменного фонда», — напомнил Анпилогов.