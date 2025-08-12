Ричмонд
Генерал Попов объяснил, как БПЛА долетают вглубь России

Попов отметил, что российские регионы пытаются атаковать БПЛА средней дальности.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотники по российским регионам запускают небольшие группы — два или три человека — с расстояния примерно 150−300 километров от цели, сообщил в беседе с aif.ru военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Он отметил, что беспилотники вглубь России не долетели бы с украинской территории, поскольку средства ПВО сбили бы их гораздо раньше. Попов предположил, что БПЛА запускают вблизи тех регионов, где их позже уничтожают российские военные.

По словам генерала, регионы, как правило, пытаются атаковать беспилотники самолетного типа средней дальности, с размахом крыла около 3−4 метров, которые могут переносить груз размером 6−8 кг.

Злоумышленники соглашаются запустить дроны за обещанное украинскими спецслужбами вознаграждение. Однако, после выполнения задания они, чаще всего, остаются без поощрения.

«Запускающая беспилотник группа должна состоять из двух-трех человек, которые подкованы физически и смогут нести на себе большой груз. Или делается несколько ходок, во время которых раскладываются так называемые закладки. Их могут делать люди под видом рыбаков или охотников. Потом все это собирается и запускается по сигналу», — отметил Попов.

Генерал подчеркнул что примерный путь беспилотника после его уничтожения можно отследить.

«В радиусе 150−300 км можно посмотреть, где есть дороги, линии ж/д путей, речное сообщение и сразу все становится ясно», — добавил он.

Ранее генерал Попов сказал, откуда запускали БПЛА в Нижний Новгород и Подмосковье.

