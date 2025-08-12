Заявивший о конце карьеры Леонтьев просит за выступления от $50 000

Стоимость выступления Валерия Леонтьева может начинаться от 50 тысяч долларов. О расценках на концерта артиста aif.ru рассказал продюсер Леонид Дзюник.
Эксперт уточнил, что сделанное Леонтьевым в 2024 году заявление о завершении творческой деятельности не означает, что он больше не будет выступать.
«Он объявил, что у него больше гастролей не будет, но никто же ему не запрещает выступать. И это вполне нормально. У нас Кобзон в 60 лет сказал, что он заканчивает свою карьеру, гастрольную деятельность, а потом почти до самой смерти выступал на различных мероприятиях. Человек, когда поет, когда у него душа поет, когда у него сердце поет, он не может сидеть просто дома», — объяснил продюсер.
По словам Дзюника, работа на корпоративах и частных мероприятиях нужна Леонтьеву для покрытия его расходов.
«У него же как бы дом в Лос-Анджелесе, жена. Ему жить надо. А чтобы жить, нужны деньги. Конечно, он работает. Единичные выступления обязательно у него есть, и они оплачиваются. Стоимость концерта Леонтьева может начинаться от 50 тысяч долларов», — добавил эксперт.
Как ранее aif.ru сообщил концертный директор певца Борис Чигирев, Валерий Леонтьев прилетит по личному приглашению Игоря Крутого, чтобы 25 августа выступить на «Новой волне» на концерте, посвященном ретро-песням.