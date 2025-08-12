Юрист предупредил о штрафе за скопление мусора на дачном участке

Хранение бытовых отходов, строительного мусора или иных загрязняющих веществ на даче может привести к штрафу до двух тысяч рублей, сообщил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он пояснил, что подобные действия нарушают санитарно-эпидемиологические нормы эксплуатации земельных участков.
— Если на дачной территории складируются отходы или опасные вещества, это подпадает под статью, касающуюся несоблюдения экологических и санитарных требований. Наказанием может быть штраф от 1 до 2 тыс. рублей или предупреждение, — уточнил Салкин.
Данная мера предусмотрена статьей 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами».