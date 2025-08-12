Власти США усиливают меры безопасности на Аляске перед встречей Путина и Трампа

Авиационные власти Соединенных Штатов Америки перекроют небо над американским городом Анкоридж на Аляске 15 августа, в тот день, когда в штате запланирована встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом говорится в уведомлении Федерального управления гражданской авиации (FAA) страны.
Документ озаглавлен как «Уведомление о перемещении VIP-персоны в Анкоридже, Аляска». В нем говорится, что американские власти закроют небо над крупнейшим городом этого штата в радиусе 30 миль (48,3 километра) и на высоте до 18 тысяч футов (почти 5,5 тысяч метров).
Ограничение на полеты продлится только один день — в пятницу, 15 августа.
Срезу после того, как Россия и США достигли принципиальной договоренности относительно личной встречи лидеров двух стран, в СМИ начали гадать, где именно должны пройти переговоры. Накануне выяснилось, что этим местом может стать отель Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд Аляски. Интересно, что даты с 12 по 16 августа полностью отсутствуют в их календаре бронирования.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал от своей команды организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным как можно скорее, даже несмотря на то, что планирование таких саммитов занимает недели и даже месяцы.
В одном из последних комментариев по поводу грядущих переговоров глава Белого дома признался, что ждет конструктивных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Примечательно, что российская сторона практически не комментирует будущую встречу Путина и Трампа. Одно из редких высказываний на этот счет сделал помощник президента России Юрий Ушаков, подтвердив эту информацию о месте проведения переговоров. По его словам, стороны сосредоточатся на обсуждении пути к долгосрочному миру по Украине.
Президент России, тем временем, провел ряд телефонных переговоров с главами государств. В беседах российский лидер сообщил о результатах поездки Стивена Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине в Москву.