Власти США усиливают меры безопасности на Аляске перед встречей Путина и Трампа

Срезу после того, как Россия и США достигли принципиальной договоренности относительно личной встречи лидеров двух стран, в СМИ начали гадать, где именно должны пройти переговоры. Накануне выяснилось, что этим местом может стать отель Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд Аляски. Интересно, что даты с 12 по 16 августа полностью отсутствуют в их календаре бронирования.