Daily Mail: В США миллионер Лай убил супругу сковородкой из-за недвижимости

В Соединенных Штатах миллионера из штата Калифорния обвиняют в расправе над супругой, сообщило издание Daily Mail.
6 января известного врача Айрин Гау-Лай из Лос-Анджелеса нашли сгоревшей в кабинете ее дома в пригороде Сан-Марино. А августе стало известно, что в убийстве обвинили ее супруга, 63-летнего Юна Лая. По версии следователей, он забил жену сковородкой в ее кабинете, а потом сжег ее.
Супруги были в браке 22 года, затем расстались, но брак не расторгли. Они владели большим количеством элитной недвижимости, которая стала причиной постоянных ссор. В прошлом году Айрин в очередной раз подала иск о расторжении добрачного договора о владении имуществом, заключенного с мужем, потому что обнаружила несколько новых зданий, которые он не добавил в документ. Также она подала на развод.
В сентябре 2024 года добрачный договор был расторгнут, Айрин признали совладелицей всей недвижимости. Юн выехал из дома, где проживала супруга и два их 16-летних сына, но регулярно отвозил их на бейсбольные тренировки.
Утром 6 января он в очередной раз заехал за сыновьями. Следствие выяснило, что пока мужчина был в доме, камеры наблюдения кто-то выключил. Потом Юн увез детей на тренировку. Через некоторое время к дому подъехал автомобиль, похожий на его машину, а позже там произошел пожар. Сгоревшие останки Айрин нашли в ее кабинете. Позже правоохранители установили, что ее избили двумя стальными бейсбольными битами и сковородкой.
Соседка рассказала, что Юн был внутри дома перед началом пожара, а ей сказал, что сыновей на тренировку повезла супруга. Его обвинили в убийстве жены. Он внес за себя залог в 2,25 миллиона долларов (178,6 миллиона рублей) и заявил, что на суде опровергнет выдвинутые против него обвинения, сказано в статье.
В штате Миннесота, США, мужчина убил 70-летнюю соседку, потому что принял ее за инопланетянку.