Daily Mail: В США миллионер Лай убил супругу сковородкой из-за недвижимости

Супруги были в браке 22 года, затем расстались, но брак не расторгли. Они владели большим количеством элитной недвижимости, которая стала причиной постоянных ссор. В прошлом году Айрин в очередной раз подала иск о расторжении добрачного договора о владении имуществом, заключенного с мужем, потому что обнаружила несколько новых зданий, которые он не добавил в документ. Также она подала на развод.