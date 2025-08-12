Умерший на 10 минут мужчина рассказал о том, что увидел по ту сторону

Первоначально он был лишен возможности двигаться, путал имена близких и не различал цвета. Постепенно, при поддержке родных, Мэттью заново осваивал навыки ходьбы, умение сидеть и управлять собственным телом. Для него стало неожиданностью, что медики до сих пор не установили точную причину случившегося приступа. В стенах больницы его именовали «чудо-пациентом» — статистика показывает, что лишь пять процентов людей выживают после подобного.