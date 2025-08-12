Организаторы концерта в «Крокусе» не заявили в полицию о мероприятии

Стало известно о нарушении, допущенном организаторами концерта группы «Пикник» в «Крокус сити холле» накануне террористического акта, который произошёл в марте 2024 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Сообщается, что компания MSM Group несвоевременно уведомила правоохранителей о предстоящем мероприятии. Об этом сказано в показаниях начальника отделения охраны общественного порядка УМВД России по городскому округу Красногорск.
Представитель полиции сообщил, что тем не менее концертный зал и прилегающая территория была обследована инспектором-кинологом, также к «Крокусу» был направлен пеший наряд ППС.
Ранее сообщалось, что исполнителей теракта в «Крокус сити холле» удалось поймать благодаря оперативному просмотру записи с камер видеонаблюдения во время пожара.
Накануне стало известно, что один из участников атаки на «Крокус» проходил обучение терактам в Афганистане по поддельным документам.
Также сообщалось, что террористическая группировка, члены которой совершили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», финансировалась за счет преступной деятельности.
Напомним, жертвами атаки на «Крокус Сити Холл» в 2024 году стали 149 человек.