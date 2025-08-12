Оставившая ребёнка в аэропорту Антальи россиянка вернулась в РФ

Гражданка РФ Екатерина Бурнашкина, освобождённая из-под стражи в Турции, вернулась в Российскую Федерацию, заявила адвокат россиянки Айшегюль Кюбра Пола.
«Екатерина покинула Турцию и вернулась в РФ к своей семье. Никаких препятствий для выезда из Турции у неё не было, хоть она и находилась здесь дольше разрешённого. Все вопросы были урегулированы с департаментом миграции», — сказала она в разговоре с агентством РИА Новости.
Адвокат уточнила, что проблем с состоянием здоровья у 19-летней Бурнашкиной не наблюдается.
Кроме того, Айшегюль Кюбра Полат рассказала, что россиянка планирует участвовать в заседаниях суда по вопросу опеки над дочерью Николь в Российской Федерации. Она хочет забрать ребёнка. Адвокат из Турции добавила, что у Бурнашкиной появился адвокат в РФ.
Напомним, Екатерина Бурнашкина, приговорённая в Турции к 15 годам за то, что оставила новорождённую дочь в туалете воздушной гавани Антальи, вышла на свободу после апелляции.
Ранее уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что девочку, оставленную матерью в туалете аэропорта в Анталье, вернули в РФ.