Астроном Киселев рассказал о формировании второго Солнца

Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев прокомментировал для aif.ru новость о том, что впервые был зафиксирован момент начала формирования планет вокруг центральной звезды HOPS-315. По сути, речь идет о том, что создается новая Солнечная система.
«По наблюдениям HOPS-315 считается похожей на раннюю Солнечную систему. HOPS-315 является молодой звездой, похожей на наше Солнце на очень ранней стадии эволюции, возраст этой звезды 135 тысяч лет. Как и у молодого Солнца, вокруг HOPS-315 есть околозвездный диск, состоящий из газа: водорода и гелия, а также пыли. Этот диск как “строительный материал” для будущих планет. Наличие такого диска — главное условие для формирования планет, как и для Солнечной системы 4,5 млрд лет назад», — сказал Киселев.
Но самое важное сходство звезды HOPS-315 с нашим Солнцем — наблюдение начального этапа конденсации минералов, добавил астроном.
«Из газообразного состояния в твердое переходят вещества, которые при охлаждении образуют крошечные кристаллы, то есть минералы — это происходит во внутренней и внешней частях диска, и так циклично. Внутренняя часть диска более горячая, поэтому конденсируются тугоплавкие минералы. Вблизи этой звезды сначала формируются минералы, богатые кальцием и алюминием, а потом форстерит и энстатит. В их составе есть оксид кремния — одно из основных соединений, которое астрономы ищут в других протопланетных дисках, ведь это ключевой компонент большинства горных пород, и такое соединение как раз нашли в HOPS-315», — поделился Киселев.
Как он отметил, эти компоненты и соединения являются прародителями скалистых планет, подобных Земле и Марсу.
Что касается внешней части протопланетного диска, то в ней холоднее, что позволяет конденсироваться летучим веществам — воде (в виде льда), аммиаку и метану.
«Эти вещества станут основой для образования газовых планет, подобных Юпитеру и Сатурну, и ледяных спутников. В газовой фазе этого диска присутствуют водяной пар, оксид кремния, угарный газ, ацетилен и синильная кислота — ключевые компоненты для органики и будущих атмосфер этих планет», — пояснил Киселев.
По его словам, примерное время полного развития новой Солнечной системы займет 3,6 млрд лет, точную цифру назвать невозможно.
