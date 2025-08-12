Астроном Киселев рассказал о формировании второго Солнца

«Из газообразного состояния в твердое переходят вещества, которые при охлаждении образуют крошечные кристаллы, то есть минералы — это происходит во внутренней и внешней частях диска, и так циклично. Внутренняя часть диска более горячая, поэтому конденсируются тугоплавкие минералы. Вблизи этой звезды сначала формируются минералы, богатые кальцием и алюминием, а потом форстерит и энстатит. В их составе есть оксид кремния — одно из основных соединений, которое астрономы ищут в других протопланетных дисках, ведь это ключевой компонент большинства горных пород, и такое соединение как раз нашли в HOPS-315», — поделился Киселев.