Дандыкин предупредил об активности украинских националистов на Аляске

«Не думаю, что за ним охотились. Просто был удар. Таких деятелей попадается не мало. Это очевидно, мы же сейчас бьем по резервам ВСУ. Уничтожаем десятки, сотни. Будут теперь искать новое лицо. Какое-нибудь найдут, если желающие, конечно, будут. Сейчас их столько бегает по Европе, даже на Аляске есть, которые сидят, кричат за Украину, но никто не хочет участвовать в боевых действиях», — сказал собеседник издания.