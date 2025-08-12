После ликвидации в Краматорске рекламного лица нацбатальона «Азов»* Ивана Смаглюка начнут искать нового спикера, который может находиться даже на Аляске. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее военкор Руслан Татаринов сообщал, что в Донецкой народной республике ликвидирован украинский боевик Иван Смаглюк, который был рекламным лицом националистического батальона «Азов».
«Не думаю, что за ним охотились. Просто был удар. Таких деятелей попадается не мало. Это очевидно, мы же сейчас бьем по резервам ВСУ. Уничтожаем десятки, сотни. Будут теперь искать новое лицо. Какое-нибудь найдут, если желающие, конечно, будут. Сейчас их столько бегает по Европе, даже на Аляске есть, которые сидят, кричат за Украину, но никто не хочет участвовать в боевых действиях», — сказал собеседник издания.
Дандыкин также рассказывал aif.ru, что ликвидированного Смаглюка воспитали на западные деньги.
До этого сообщалось, что российские военные ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции Марину Гриценко, боевого медика 3-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины, созданной на основе националистического батальона «Азов».
* Террористическая организация, запрещённая на территории РФ.