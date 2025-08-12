Максимальный уровень пожарной опасности объявлен в ряде областей Казахстана

В северных и центральных регионах днём возможны сильные осадки, град и шквалистый ветер. В Кызылорде и на юге страны — ожидается пыльная буря.
Максимальный 5-й класс пожарной опасности объявлен в Туркестанской, Павлодарской, Кызылординской, Жамбылской областях и в городе Шымкент.
МЧС призывает граждан:
- не разводить костры;
- не курить на открытой местности;
- не сжигать траву рядом с сухостоем.
Штормовые предупреждения сохраняются:
В Алматы
11 августа в Алматинской области ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
Штормовые предупреждения ожидаются:
В Астане сегодня утром и днем ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный порывы 15−20 м/с, утром и днем временами 25 м/с.
В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с, днем временами 23−28 м/с.
Днем на юге, западе, севере Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на юге, западе области гроза, днем гроза. Ветер юго-западный ночью на юге, западе области порывы 15−20 м/с, днем порывы 15−20 м/с, на юге, западе, севере области временами 23−28 м/с.
На юге Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный на западе, севере, юге области 15−20 м/с, на юге области порывы 25 м/с.
Ночью на востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью гроза, днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер восточный с переходом на западный днем на севере, востоке области 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на западе, севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем на западе, севере, юге области 15−20 м/с.
Утром и днем на западе, севере, в центре области Абай ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, южный утром и днем на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза. Ветер западный, юго-западный ночью на западе, севере области, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20, временами 23 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью на севере, востоке, в центре области Ұлытау ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке, в центре области порывы 15−20, ночью временами 23−28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность.
Ночью и утром в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный ночью и утром в центре, на востоке области 15−20, временами порывы 23−28 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в северной половине области высокая пожарная опасность.
В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области высокая пожарная опасность.
В Туркестанской области ожидается ветер юго-западный на севере, западе области 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер западный днем на севере, востоке области порывы 15−20, временами 23−28 м/с.
На северо-западе Атырауской области ожидаются сильный дождь, шквал. Ночью на северо-западе области гроза, днем гроза. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15−20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе области высокая пожарная опасность.
Днем на западе, востоке, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный днем на востоке, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. На юго-западе, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-западе, севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза, на западе, севере град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем на севере, западе области порывы 15−18 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.