Максимальный уровень пожарной опасности объявлен в ряде областей Казахстана

По данным РГП «Казгидромет», 12 августа на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, передает DKNews.kz.

Источник: freepik.com

В северных и центральных регионах днём возможны сильные осадки, град и шквалистый ветер. В Кызылорде и на юге страны — ожидается пыльная буря.

Максимальный 5-й класс пожарной опасности объявлен в Туркестанской, Павлодарской, Кызылординской, Жамбылской областях и в городе Шымкент.

МЧС призывает граждан:

  • не разводить костры;
  • не курить на открытой местности;
  • не сжигать траву рядом с сухостоем.

Штормовые предупреждения сохраняются:

В Алматы 11—13 августа днем ожидается сильная жара 35−38 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

09—13 августа в Алматинской области, в области Жетісу ожидается повышение температуры воздуха днем от сильной жары +30+35°С до +34+39°С. С прогнозом повышенного температурного фона на большей части областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

09—13 августа в Жамбылской области ожидается повышение температуры воздуха днем от +32+37°С до сильной жары +34+39°С. С прогнозом повышенного температурного фона на большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

11—13 августа в Туркестанской области сохраняется сильная жара +36+41°С. С прогнозом повышенного температурного фона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

11—13 августа днем на севере, западе, в центре Алматинской области ожидается очень сильная жара 41 градус. На севере, западе, востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

12—13 августа днем на юге области Жетiсу ожидается очень сильная жара 40 градус. На западе, севере, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

11 августа в Алматинской области ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. 11—13 августа днем ожидается сильная жара 35−38 градусов. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Штормовые предупреждения ожидаются:

В Астане сегодня утром и днем ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный порывы 15−20 м/с, утром и днем временами 25 м/с.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с, днем временами 23−28 м/с.

Днем на юге, западе, севере Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на юге, западе области гроза, днем гроза. Ветер юго-западный ночью на юге, западе области порывы 15−20 м/с, днем порывы 15−20 м/с, на юге, западе, севере области временами 23−28 м/с.

На юге Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный на западе, севере, юге области 15−20 м/с, на юге области порывы 25 м/с.

Ночью на востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью гроза, днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер восточный с переходом на западный днем на севере, востоке области 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем на западе, севере, юге области 15−20 м/с.

Утром и днем на западе, севере, в центре области Абай ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, южный утром и днем на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза. Ветер западный, юго-западный ночью на западе, севере области, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20, временами 23 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, в центре области Ұлытау ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке, в центре области порывы 15−20, ночью временами 23−28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный ночью и утром в центре, на востоке области 15−20, временами порывы 23−28 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в северной половине области высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер юго-западный на севере, западе области 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер западный днем на севере, востоке области порывы 15−20, временами 23−28 м/с.

На северо-западе Атырауской области ожидаются сильный дождь, шквал. Ночью на северо-западе области гроза, днем гроза. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15−20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе области высокая пожарная опасность.

Днем на западе, востоке, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный днем на востоке, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. На юго-западе, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-западе, севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза, на западе, севере град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем на севере, западе области порывы 15−18 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.