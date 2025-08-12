Максимальный уровень пожарной опасности объявлен в ряде областей Казахстана

Ночью и утром в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный ночью и утром в центре, на востоке области 15−20, временами порывы 23−28 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в северной половине области высокая пожарная опасность.