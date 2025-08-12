Причиной смерти барда Олега Пронина стал рак мозга

Российский бард и основатель соответствующего движения в Алтайском крае Олег Пронин умер из-за рака головного мозга, сообщила в беседе с aif.ru его знакомая Ирина.
«Я знала, что он болен и неоперабелен. Рак головного мозга. Искренне жаль. Мы последний раз общались с его сыном, Олег уже не отвечал», — сказала она.
По словам знакомой, последний раз она звонила Пронину несколько месяцев назад. Он ответил, но по голосу было понятно, что музыкант тяжело болен. В мае Олег уже не мог самостоятельно отвечать, за него это делали родственники.
Еще одна знакомая барда — Екатерина — рассказала, что Пронин был яркой и харизматичной личностью.
«Сейчас трудно представить этот мир без него, без его яркой личности, харизмы, юмора, обаяния, любимого голоса и песен. Он был душой компании. Человек с большим сердцем, он радел о каждом и был очень внимателен, старался помочь — делом, словом, участие», — добавила она.
Близкие, знакомые и коллеги простятся с Прониным 12 августа.
Ранее стало известно, что музыкант узнал о раке лишь год назад.