Подполковник Марочко: ЛБС усыпана скелетами боевиков ВСУ

От тел погибших боевиков ВСУ за месяц практически ничего не остается, рассказал aif.ru подполковник ЛНР, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко. Так он объяснил, почему в районе населенного пункта Юнаковка Сумской области исчезают целые подразделения ВСУ.
«Практически за месяц украинские боевики исчезают, от них ничего не остаётся. Во-первых, активная фаза боевых действий, а во-вторых, повышенные температуры, разложение происходит моментально. Такие скелетированные трупы в огромнейшем количестве разбросаны по всей линии боевого соприкосновения», — сказал военный эксперт.
По его словам, останки растаскивают дикие животные.
«В конечном итоге происходят обычные биологические процессы и опознать боевиков, если при них нет каких-то документов или жетонов, становится практически невозможно», — отметил Марочко.
Военный эксперт уточнил, что такое «исчезновение» боевиков ВСУ устраивает командование, поскольку в этом случае семьям погибших не выплачивают пособия.
«Этих людей подают в без вести пропавшие, поэтому их семьи не имеют права на какие-либо пособия. По новому украинскому законодательству два года родственники вообще не имеют права как-то это обжаловать», — добавил он.
Ранее в Сети были опубликованы кадры, зафиксировавшие поля в Сумской области, усеянные телами украинских боевиков.