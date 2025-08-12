Сбежавшая из РФ актриса Мария Шалаева устроилась на работу в такси

Российская актриса Мария Шалаева, перебравшаяся в Париж, начала работать водителем такси. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.
«Как-то стыдно, неловко даже… Сегодня мой первый рабочий день в такси», — делится Шалаева в новом видеоролике.
Марии Шалаевой 44 года. Широкую известность ей принесло исполнение центрального образа в киноленте Анны Меликян «Русалка» (2007 год). В ее фильмографию также входят картины «Нирвана», «Заложники», «Блокбастер», «Кто-нибудь видел мою девчонку?» и сериал «Озабоченные, или Любовь зла».
В 2022 году актриса покинула Россию вместе с детьми и обосновалась в Париже. Свой отъезд она мотивировала риском уголовного преследования, связанного с участием в протестных мероприятиях совместно с несовершеннолетним сыном.
По утверждению Шалаевой, выбор Парижа обусловлен проживанием там ее родственников.
