В Омске за один день в ДТП пострадали два школьника

Первое происшествие с участием ребенка произошло в 14−20 на улице Ватутина, где водитель автомобиля «Лексус» сбил 15-летнего подростка при выезде с прилегающей территории дома № 7Б. Спустя два часа в ДТП пострадал еще один ребенок — 10-летний мальчик. Он был пассажиром на мопеде, который столкнулся с автомобилем «Ниссан» под управлением женщины. В обоих случаях детям пришлось вызывать скорую помощь.