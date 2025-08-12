Ричмонд
В Омске за один день в ДТП пострадали два школьника

Медицинская помощь понадобилась десятилетнему мальчику и пятнадцатилетнему подростку.

Источник: Комсомольская правда

О происшествиях на дороге 11 августа, в которых пострадали два ребенка, сообщается на официальном сайте Управления МВД России по Омской области.

Первое происшествие с участием ребенка произошло в 14−20 на улице Ватутина, где водитель автомобиля «Лексус» сбил 15-летнего подростка при выезде с прилегающей территории дома № 7Б. Спустя два часа в ДТП пострадал еще один ребенок — 10-летний мальчик. Он был пассажиром на мопеде, который столкнулся с автомобилем «Ниссан» под управлением женщины. В обоих случаях детям пришлось вызывать скорую помощь.