Из-за подъема Амура меняют место посадки на теплоходы в Хабаровске

В Хабаровске уровень Амура превысил отметку в 330 сантиметров. По данным городской администрации, вода продолжает прибывать. Есть вероятность, что в ближайшие дни затопит береговую зону речных причалов №№ 3 и 4. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Чтобы не допустить перебоев в движении речного транспорта, с 13 августа все пассажиры будут садиться и выходить на остановке «Прибрежная». Власти подчеркивают, что расписание теплоходов не изменится — маршруты будут обслуживаться в обычном режиме, просто с другой точки отправления.
Жителей просят учитывать новую схему посадки при планировании поездок и уточнять актуальную информацию у диспетчера по телефону