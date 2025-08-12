Ричмонд
Из-за подъема Амура меняют место посадки на теплоходы в Хабаровске

Причалы могут оказаться в воде.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске уровень Амура превысил отметку в 330 сантиметров. По данным городской администрации, вода продолжает прибывать. Есть вероятность, что в ближайшие дни затопит береговую зону речных причалов №№ 3 и 4. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Чтобы не допустить перебоев в движении речного транспорта, с 13 августа все пассажиры будут садиться и выходить на остановке «Прибрежная». Власти подчеркивают, что расписание теплоходов не изменится — маршруты будут обслуживаться в обычном режиме, просто с другой точки отправления.

Жителей просят учитывать новую схему посадки при планировании поездок и уточнять актуальную информацию у диспетчера по телефону 8 (924) 310−61−39.