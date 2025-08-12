В Роскомнадзоре предупредили о новой многоэтапной схеме мошенничества

После получения кода злоумышленники разрывают связь и имитируют сообщение от Роскомнадзора, якобы предупреждающее о мошеннических действиях «службы доставки». Затем, уже под видом сотрудников ведомства, аферисты вновь выходят на связь и сообщают о компрометации персональных данных.