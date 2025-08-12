В Роскомнадзоре предупредили о новой многоэтапной схеме мошенничества

В 2025 году мошенники начали активно применять новую многоступенчатую схему обмана, используя имена государственных ведомств. Как сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре, преступники сначала звонят жертвам через мессенджеры, представляясь сотрудниками службы доставки, и просят сообщить код из SMS для «проверки данных».
После получения кода злоумышленники разрывают связь и имитируют сообщение от Роскомнадзора, якобы предупреждающее о мошеннических действиях «службы доставки». Затем, уже под видом сотрудников ведомства, аферисты вновь выходят на связь и сообщают о компрометации персональных данных.
Для большей убедительности мошенники могут переводить жертв на «сотрудников» Центробанка, Росфинмониторинга или правоохранительных органов, под различными предлогами вынуждая оформить кредит и перевести деньги на «безопасные счета».
