Жители Хабаровского края смогут быстрее получить маткапитал

Получить средства материнского капитала теперь станет проще и быстрее. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому сокращается срок рассмотрения заявления об использовании этих средств.
Теперь территориальным органам Социального фонда необходимо рассмотреть и принять решение по заявлению не за 10, а за 5 рабочих дней. Если ведомству понадобится запросить дополнительные документы, то на это отводится 12 рабочих дней вместо 20.
— Важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление бумаг. Будем и дальше расширять поддержку семей, создавая для них необходимые условия, — прокомментировал принятое решение на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин.
В Правительстве также отметили, что новая норма позволит реализовать положения федерального закона, касающегося дополнительных мер поддержки семей с детьми. А сама программа маткапитала сегодня является частью национального проекта «Семья».
Напомним, с этого года размер материнского капитала на первого ребенка составляет порядка 690 тысяч рублей, а на второго и последующих — более 912 тысяч рублей. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования ребенка, а также есть другие возможности.
— Правила программы позволяют выбрать один вариант распоряжения средствами или распределить деньги по нескольким направлениям. После использования средств маткапитала его остаток можно получить в виде единовременной выплаты, если он не превышает 10 тысяч рублей, — информировали ранее в отделении СФР по Хабаровскому краю и ЕАО. Также в ведомстве рассказывали о том, что с апреля 2020 года семьи в Хабаровском крае и Еврейской автономной области получают государственный сертификат на материнский капитал без заявлений.