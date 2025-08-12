Жители Хабаровского края смогут быстрее получить маткапитал

— Правила программы позволяют выбрать один вариант распоряжения средствами или распределить деньги по нескольким направлениям. После использования средств маткапитала его остаток можно получить в виде единовременной выплаты, если он не превышает 10 тысяч рублей, — информировали ранее в отделении СФР по Хабаровскому краю и ЕАО. Также в ведомстве рассказывали о том, что с апреля 2020 года семьи в Хабаровском крае и Еврейской автономной области получают государственный сертификат на материнский капитал без заявлений.