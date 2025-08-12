Дандыкин: тысячи дезертиров из ВСУ бегут в Румынию

«Те, кто находится на линии боевого соприкосновения, думают о том, как выжить, а многие о том, как сбежать. У них там сотни тысяч дезертиров. Где-то прячутся, куда-то бегут. Кто-то через границу пытается прорваться в Румынию, к примеру. Крупные города особо не трогают, в основном людей собирают по поселкам и маленьким городам. В большей степени это юго-восточная часть Украины», — сказал собеседник издания.