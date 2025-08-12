В рядах Вооруженных сил Украины много дезертиров, которые пытаются сбежать из страны. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее военкор Руслан Татаринов сообщал, что в Донецкой народной республике ликвидирован украинский боевик Иван Смаглюк, который был рекламным лицом националистического батальона «Азов»*.
«Те, кто находится на линии боевого соприкосновения, думают о том, как выжить, а многие о том, как сбежать. У них там сотни тысяч дезертиров. Где-то прячутся, куда-то бегут. Кто-то через границу пытается прорваться в Румынию, к примеру. Крупные города особо не трогают, в основном людей собирают по поселкам и маленьким городам. В большей степени это юго-восточная часть Украины», — сказал собеседник издания.
Дандыкин также рассказывал aif.ru, что ликвидированного Смаглюка воспитали на западные деньги.
До этого сообщалось, что российские военные ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции Марину Гриценко, боевого медика 3-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины, созданной на основе националистического батальона «Азов».
* Террористическая организация, запрещённая на территории РФ.