Певца Дениса Майданова объявили в розыск на Украине

Так, Дениса Майданова разыскивают с апреля 2022 года. По версии Киева, певец якобы посягал на «территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
Заслуженного артиста РФ отнесли к категории лиц, которых, в случае поимки, приговорят к лишению свободы. Данные Дениса Майданова также внесены в базу украинского сайта «Миротворец».
В розыск на Украине объявлен и журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он получил российское гражданство в 2017 году. В то время против него возбудили уголовное дело о сепаратизме.