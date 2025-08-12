Ричмонд
Певца Дениса Майданова объявили в розыск на Украине

СБУ в 2022 году объявила в розыск певца Дениса Майданова.

Источник: Комсомольская правда

Певец, заслуженный артист России и депутат Госдумы Денис Майданов объявлен в розыск на Украине. СБУ ищет его с 2022 года. Об этом свидетельствуют данные базы Службы безопасности Украины.

Так, Дениса Майданова разыскивают с апреля 2022 года. По версии Киева, певец якобы посягал на «территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Заслуженного артиста РФ отнесли к категории лиц, которых, в случае поимки, приговорят к лишению свободы. Данные Дениса Майданова также внесены в базу украинского сайта «Миротворец».

В розыск на Украине объявлен и журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он получил российское гражданство в 2017 году. В то время против него возбудили уголовное дело о сепаратизме.

