Популярная сеть приостановила продажу крепкого алкоголя в Кузбассе: названы причины

Между тем, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил с инициативой, предусматривающий борьбу с алкоголем в России. Он предложил ввести целый комплекс мер. В частности, поднять возраст продажи спиртного до 21 года, а также сократить время, в которое можно приобрести алкоголь.