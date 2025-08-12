Популярная сеть приостановила продажу крепкого алкоголя в Кузбассе: названы причины

Розничная сеть «Красное и белое» приостановила продажу крепкого алкоголя в Кемеровской области. Причиной ограничения работы связано с истечением срока действия лицензии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в нескольких магазинах сети.
Сотрудники этих магазинов в беседе с агентством отметил, что сейчас у них ест право торговать только слабым алкоголем. Продление же лицензии на крепкое спиртное потребует времени.
Отмечается, что истекшая лицензия была выдана кемеровскими властями 11 августа 2020 года. Она действовала до 10 августа 2025 года включительно.
Примерно с такими же проблемами «Красное и белое» столкнулось на днях в другом российском регионе, в Вологодской области. Там сразу в 58 магазинах сети «Красное&Белое» временно перестали продавать алкоголь. Все потому, что у компании попросту закончилось действие необходимой лицензии.
Глава региона, Георгий Филимонов отметил, что с 25 июля у компании приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Это связано с нарушениями, которые она допустила.
Сеть алкомаркетов «Красное & Белое», основанная предпринимателем из Копейска Сергеем Студенниковым, по итогам 2022 года показала наивысшую прибыль в сравнении с своими конкурентами из «большой тройки» — X5 и «Магнит». Чистая прибыль головной компании сети «Меркурий Ритейл Холдинг» по итогам 2022 года составила 48,2 млрд рублей.
В 2019 году появилась новость, которая многим показалась странной: три прямых конкурента слились в одну компанию. Продуктовый ритейлер «Дикси», нижегородская сеть алкомаркетов «Бристоль» и челябинская сеть «Красное&Белое», которая начинала с розничной торговли спиртным и выросла в по-настоящему народный магазин.
Между тем, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил с инициативой, предусматривающий борьбу с алкоголем в России. Он предложил ввести целый комплекс мер. В частности, поднять возраст продажи спиртного до 21 года, а также сократить время, в которое можно приобрести алкоголь.