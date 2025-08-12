В Иркутской области устранили аварии на электросетях после отключений

За последние сутки, с 11 по 12 августа 2025, в Иркутской области произошло несколько технологических сбоев в работе коммунальных объектов. Как сообщает губернатор Игорь Кобзев, в Правобережном округе Иркутска временно отключили электричество на улицах Красноярской, Култукской и Ушаковской из-за повреждения кабельной линии, но аварию оперативно устранили. В Качуге из-за обрыва воздушной линии без света остались 317 домов, однако подачу электроэнергии восстановили в кратчайшие сроки.
— В Ленинском округе Иркутска из-за повреждения кабеля отключение затронуло один многоквартирный дом и социальный объект. В Аларском районе, возле населенного пункта Заречное, электроснабжение прервалось после ДТП, в котором была сбита опора. Ремонтные бригады оперативно приступили к работам, — пишет глава региона.
В Жигаловском районе из-за падения опор обесточили несколько сел, включая Тутуру, Головновку, Чикан, Грехово и Якимовку. Без света остались 280 домов и пять социальных объектов, но авария на линии «Жигалово — Чикан» была устранена. Отметим, крупных аварий на водопроводных сетях за отчетный период не зарегистрировано.
