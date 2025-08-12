Генерал Попов назвал места запуска БПЛА в Коми, Рязань и Подмосковье

Беспилотники могут запускать в направлении российских регионов с территории самой России. За этим, вероятно, стоят злоумышленники, которым украинские спецслужбы обещают выплатить вознаграждение, но, как правило, их оставляют без всего.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru объяснил, с какого расстояния от цели запускают беспилотники, кто за этим стоит и как вычисляют злоумышленников.
БПЛА могут запускать за 300 км от цели.
Беспилотники в направлении российских регионов, находящихся не на границе, а в глубине РФ, могут запускать недалеко от конечной цели.
По словам Попова, БПЛА в направлении Рязани, Москвы, Нижнего Новгорода и Коми запускают с расстояния не более 300 км от каждого конкретного региона.
«Могли запустить некоторые “товарищи” с российской территории. С Украины они бы так далеко не долетели. Во-первых, у них мало осталось беспилотников большой дальности. Это, например, турецкие Bayraktar. Во-вторых, дроны быстро бы обнаружили и сбили российские средства ПВО», — сказал Попов.
Генерал пояснил, что приспешники киевского режима, как правило, пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников самолетного типа средней дальности.
«По регионам, вероятно, запускают беспилотники средней дальности, с размахом крыла примерно 3−4 метра. Такие БПЛА могут поднимать взрывчатый груз весом в 6−8 кг. Его нужно запускать с расстояния примерно в 150 километров», — отметил эксперт.
ВСУ не хватит ресурсов для запуска БПЛА с Белого моря.
Попов, отвечая на вопрос о том, могли ли запустить беспилотники в направлении Коми со стороны Белого моря, сказал, что для киевского режима этот вариант соблазнителен, но маловероятен.
Примечательно, что Республика Коми впервые попала под атаку беспилотников 10 августа. Никто, по словам главы региона, не пострадал.
«Возможность запустить беспилотники в регионы РФ с Белого моря для Украины, вероятно, очень соблазнительная. Туда могут зайти иностранные корабли под разными флагами. Но запускать БПЛА оттуда очень опасно — могут быстро засечь и выяснить, кто хозяин корабля и под чьим флагом ходит», — отметил он.
Генерал напомнил, что оно имеет статус внутреннего моря РФ — берега других государств Белое море не омывает. Поэтому любой корабль, попадающий в эти воды, должен иметь вескую причину.
По словам Попова, ВСУ теоретически могли бы провести такую операцию, но это было бы слишком дорого и опасно для них.
Отследить запуск БПЛА довольно легко.
Беспилотники по российским регионам злоумышленники, вероятно, запускают небольшими группами по два-три человека.
«Они должны быть хорошо подкованы физически, чтобы нести на себе большой груз. Или же делается несколько ходок, во время которых раскладываются так называемые закладки. Их могут делать люди под видом рыбаков или охотников. Потом все это собирается и запускается по сигналу киевского режима», — добавил Попов.
Генерал отметил, что после падения беспилотника можно примерно отследить место его запуска.
«В радиусе 150−300 км можно посмотреть, где есть дороги, линии железнодорожных путей, речное сообщение и сразу все становится ясно», — сказал он.
Ранее генерал Липовой сообщил, что ВСУ атаковали БПЛА регионы РФ для срыва встречи на Аляске.