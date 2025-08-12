Односельчане командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко, который родился и долгое время жил в российском селе под Белгородом, рассказали о детстве украинского генерала.
Как стало известно aif.ru, он проживал в селе Балки, а учился в школе Первого Цепляево Шебекинского района Белгородской области. Данный населенный пункт, где продолжают жить родственники генерала ВСУ, неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинской армии. Один из снарядов однажды даже повредил дом матери Кривоножко — Прасковьи, скончавшейся в прошлом году.
«Анатолий Кривонжко сам не из Первого Цепляево. Он из Балок, которые находится на границе с Украиной. Балки граничат с деревней Николаевка города Волчанск Харьковской области», — рассказал aif.ru Владимир, учившийся с генералом ВСУ в одной школе.
Как пояснил мужчина, в Балках не было средней школы, только начальная — до 5 класса, именно поэтому в дальнейшем среднее образование Кривоножко получал в Первом Цепляево.
«То есть учился в Первоцепляевской школе, она так называется до сих пор. Жили все дети из Балок в школьном интернате, уезжая домой на выходные», — отметил Владимир.
Учился Кривоножко неплохо, вспоминает собеседник aif.ru, был маленького роста, но коренастый.
«В футбол играл плохо, поэтому в основном на воротах стоял, в матчах серьезных не выходил, только по утрам на физкультуре», — сказал Владимир.
По его словам, Кривоножко также участвовал в художественной самодеятельности, обладал хорошей памятью, поэтому всегда был ведущим на школьных концертах.
«На танцы ходил, но танцевать не умел. С девчонками вел себя скромно. Вот всё, что могу сказать, я был постарше его», — поделился Владимир.
Местные жители знают о том, что их бывший односельчанин — генерал ВСУ Кривоножко — причастен к обстрелам родного села, и называют происходящее катастрофой.
«Это не поддаётся пониманию. Катастрофа, и в этом котле не только Кривоножко. Там же находятся и другие русские по происхождению военные ВСУ, тот же Сырский и другие. И если спросить сейчас, кто из них что думает, вряд ли услышим правду. Почему Кривоножко не отказался стрелять? Он солдат в первую очередь, думаю. А все остальное вторично. В его случае вторичным оказалось все самое дорогое ему. Но это ад, и он не подчиняется никакой логике», — отметил Владимир.
Как ранее сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, несколько мирных жителей пострадали в результате очередных ударов ВСУ 11 августа.
В Шебекино была ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением ноги и раной лица бригада скорой доставила в больницу. В селе Ясные Зори Белгородского района от удара FPV-дрона мужчина получил баротравму, а также осколочные ранения головы и руки. В посёлке Красная Яруга при атаке беспилотника на частное домовладение пострадала супружеская пара. У мужчины и женщины диагностировали баротравмы. В селе Соболевка Валуйского округа дрон ударил по легковому автомобилю. Проходивший рядом мужчина получил осколочные проникающие ранение поясничной области и ноги.