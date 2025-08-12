Ричмонд
Эксперт Леонков: британского наемника Хейдена могут обменять на россиянина

Взятого в плен британского наемника будут судить по российским законам.

Источник: Аргументы и факты

Взятого в плен британского наемника Уильяма Хейдена могут использовать для обмена на россиянина, которого противозаконно удерживают в Великобритании. Таким мнением с aif.ru поделился военный аналитик Алексей Леонков.

«Его ждет суд. Дальше он будет отбывать наказание на территории Российской Федерации. Возможно, если британская сторона захочет, его обменяют на какого-то нашего ценного гражданина, которого британцы могут задержать противозаконно», — объяснил эксперт.

По словам Леонкова, в ходе следственных мероприятий Хейдену зададут вопросы о том, как его нанимали и откуда. Будет установлено, пошел он в ВСУ добровольно или его туда направили.

Как стало известно, взятого в плен участвовавшего на стороне ВСУ в боях под Торецком в ДНР британского наемника Уильяма Хейдена доставили в Москву. Сообщается, что ему предъявили обвинение в наемничестве.