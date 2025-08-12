Росавиация: в аэропорту Саратова установили ограничения на полёты

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов действуют в воздушной гавани Саратова, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
«Аэропорт Саратова (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник временные ограничения на приём и выпуск самолётов действовали в воздушных гаванях Нижнего Новгорода и Пензы.
В ночь на воскресенье ограничения на приём и выпуск воздушных судов действовали в аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса.