В Омской области скончался пенсионер во время рыбалки

Причиной смерти 73-летнего омича стала проблема с сердечно-сосудистой системой.

Источник: Комсомольская правда

Внезапная смерть настигла пожилого рыбака в Крутинском районе на озере Ик. Информацию о происшествии, случившегося 8 августа, опубликовал телеграм-канал «Инцидент Омск».

Сообщение о внезапной смерти мужчины на берегу озера Ик, недалеко от деревни Красный Пахарь, поступило в экстренный службы в 10 утра 8 августа. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции не были обнаружены признаки насильственной смерти. По заключению экспертов, смерть 73-летнего рыбака, приехавшего на озеро Ик из Таврического района, случилась из-за проблемы с сердечно-сосудистой системой.