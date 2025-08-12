В Омской области скончался пенсионер во время рыбалки

Сообщение о внезапной смерти мужчины на берегу озера Ик, недалеко от деревни Красный Пахарь, поступило в экстренный службы в 10 утра 8 августа. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции не были обнаружены признаки насильственной смерти. По заключению экспертов, смерть 73-летнего рыбака, приехавшего на озеро Ик из Таврического района, случилась из-за проблемы с сердечно-сосудистой системой.