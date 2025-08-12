В новосибирском аэропорту Толмачёво задерживается прилёт 10 рейсов 12 августа

Во вторник в новосибирском аэропорту Толмачёво зафиксированы задержки по 10 прибывающим рейсам. Рейсы на вылет выполняются без изменений — отмен и задержек нет.
Самая короткая задержка — 15 минут у рейса из Южно-Сахалинска, который должен был прибыть в 11:40, но приземлится в 11:55. Самая большая задержка — почти 2 часа 40 минут у рейса из Нерюнгри: запланированное время прибытия было 11:20, фактически самолёт прилетит в 13:59.
Другие рейсы прилетают с задержкой от 15 минут до 1 часа 55 минут. Например, рейс из Сочи прилетел с опозданием в 1 час 20 минут (вместо 8:10 — 9:30), из Якутска и Петропавловска-Камчатского — на 45 минут позже.
Два рейса задержаны из Хабаровска — один прибудет с опозданием на 1 час 55 минут, второй — на 40 минут. Из Владивостока также прилетят два рейса с задержками в 35 минут и 2 часа 20 минут соответственно.
Кроме того, отменён рейс из Улан-Удэ.