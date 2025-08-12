Ричмонд
Визажист рассказала, как красиво изменить черты лица с помощью контуринга

Визажист Погребная: круглый тип лица необходимо затемнять по боковым частям.

Источник: Комсомольская правда

Контуринг уже давно стал неотъемлемой частью макияжа от легкого дневного до эффектного вечернего. Эта техника позволяет подчеркнуть достоинства лица и скрыть мелкие недостатки, создавая гармоничный и выразительный образ. Профессиональный бровист и визажист Анастасия Погребная рассказала KP.RU, как визуально скорректировать черты лица.

— Контуринг — это обязательная часть любого вида макияжа. Он придает лицу объем благодаря свето-теневому рисунку, ведь тональная основа делает лицо «плоским» и скрывает естественные тени, — объяснила специалист.

В зависимости от формы лица зоны затемнения и высветления будут разными. Например, круглый овал слегка вытягивают, затемняя бока лица, а квадратный смягчают, затемняя углы. Треугольному лицу убирают излишнюю ширину лба, а трапециевидному — ширину нижней части. Овальное лицо корректировать почти не нужно, достаточно подчеркнуть естественные тени.

По словам эксперта, брови и контуринг работают в тандеме. Форма бровей способна визуально изменить выражение лица: высокие изогнутые придают открытость и удивление, а прямые — строгость и утонченность. В сочетании с контурингом они помогают создать цельный и эффектный образ.