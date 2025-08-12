Визажист рассказала, как красиво изменить черты лица с помощью контуринга

Контуринг уже давно стал неотъемлемой частью макияжа от легкого дневного до эффектного вечернего. Эта техника позволяет подчеркнуть достоинства лица и скрыть мелкие недостатки, создавая гармоничный и выразительный образ. Профессиональный бровист и визажист Анастасия Погребная рассказала KP.RU, как визуально скорректировать черты лица.