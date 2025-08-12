Губернатор Приангарья сообщил о причинах аварий на электросетях

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал оперативную информацию об отключениях электроэнергии в регионе. За прошедшие сутки, с 08:00 11 августа до 08:00 12 августа, поступила информация о ряде технологических нарушений в сфере ЖКХ, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора.
В сообщении дана информация о нарушениях в следующих районах:
Г. Иркутск, Правобережный округ, под аварийное отключение электроснабжения попали частично улицы: Красноярская, Култукская, Ушаковская. Причина: повреждение КЛ-10 кВ. Авария устранена.
П. Качуг, повреждение ВЛ-10 кВ, обесточены 317 домов. Электроснабжение восстановлено.
Г. Иркутск, Ленинский округ, повреждение КЛ-6 кВ, без электроснабжения были 1 многоквартирный дом, 1 соцобъект. Подача ресурса возобновлена.
Аларский район, н. п. Заречное, аварийное отключение электроснабжения, в результате ДТП сбита опора. Работает ремонтная бригада «Облкоммунэнерго».
Жигаловский район, н. п.: Тутура, Головновка, Чикан, Грехово, Якимовка, из-за падения опор аварийное отключение электроснабжения ВЛ-20 кВ «Жигалово — Чикан». Без электроснабжения были 280 домов, 5 соцобъектов. Авария устранена.
Крупных аварий на сетях водоснабжения не зафиксировано.
Напомним, с 08:00 10 августа до 08:00 11 августа поступила информация о ряде технологических нарушений на объектах ЖКХ в Тулуне и Иркутске. Несколько отключений электроэнергии за последние сутки были связаны с проходящим грозовым фронтом.