Губернатор Приангарья сообщил о причинах аварий на электросетях

Напомним, с 08:00 10 августа до 08:00 11 августа поступила информация о ряде технологических нарушений на объектах ЖКХ в Тулуне и Иркутске. Несколько отключений электроэнергии за последние сутки были связаны с проходящим грозовым фронтом.