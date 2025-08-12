Клименко: VPN не поможет улучшить качество звонков в WhatsApp и Telegram

При звонках через мессенджеры WhatsApp или Telegram VPN не помогает улучшить качество связи. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.
«Плохие звонки через WhatsApp или Telegram могут быть по тысяче разных причин. Последний опыт показывает, что VPN при этом не сильно помогает. В моем случае, к примеру, уже достаточно давно звонки через Telegram с VPN очень плохо работают. Возможно, это связано с тем, что Роскомнадзор как-то портит трафик именно моего VPN, а может быть еще что-то другое. То есть мы не можем здесь поставить точный диагноз», — сказал собеседник издания.
Ранее Клименко назвал способы для подготовки к отключению мобильного интернета.
Также он в разговоре с aif.ru говорил о причинах отключения мобильного интернета в регионах РФ.