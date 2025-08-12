Клименко: VPN не поможет улучшить качество звонков в WhatsApp и Telegram

«Плохие звонки через WhatsApp или Telegram могут быть по тысяче разных причин. Последний опыт показывает, что VPN при этом не сильно помогает. В моем случае, к примеру, уже достаточно давно звонки через Telegram с VPN очень плохо работают. Возможно, это связано с тем, что Роскомнадзор как-то портит трафик именно моего VPN, а может быть еще что-то другое. То есть мы не можем здесь поставить точный диагноз», — сказал собеседник издания.