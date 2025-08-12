В Госдуме хотят снижать пенсионный возраст родителям за каждого ребёнка

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили дать россиянам возможность выходить на пенсию досрочно в зависимости от количества воспитанных ими детей. Соответствующее предложение они направили министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
«Многие теряют годы трудового стажа, ухаживая за детьми. И в то же время именно они формируют будущее нашей пенсионной системы, воспитывая следующие поколения», — цитирует ТАСС Лантратову.
Предлагается снижать пенсионный возраст родителям двоих детей на один год, родителям троих детей — на два года, а родителям четырёх и более детей — на пять лет.
По мнению Миронова, такой подход будет более простым, справедливым и понятным по сравнению с тем, что практикуется сейчас для снижения пенсионного возраста многодетным родителям.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России появилась тенденция на создание многодетных семей с тремя и более детьми и их количество растет с каждым днем.