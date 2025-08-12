Стало известно пророчество афонского старца Паисия о будущем России

В своих пророчествах афонский старец Паисий Святогорец большое внимание уделял России и ее роли в мире, отметил в беседе с aif.ru заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.
Одно из пророчеств старца указывает на то, наша страна переживет трудности и станет оплотом православия в мире. При этом речь идет о 2030 годе.
«Сейчас очевидно, что у России много противников, ее пытается сжать в кольцо такая “анаконда”. И это и есть те самые трудности, о которых говорил говорил афонский старец. И Паисий Светогорец предсказывает, что Россия не поддастся искушениям, устоит под давлением и станет оплотом православия. История вернется в позитивном направлении и исполнится пророчество великого старца XX века Паисия Святогорца», — объяснил Фролов.
