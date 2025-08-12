Стало известно пророчество афонского старца Паисия о будущем России

«Сейчас очевидно, что у России много противников, ее пытается сжать в кольцо такая “анаконда”. И это и есть те самые трудности, о которых говорил говорил афонский старец. И Паисий Светогорец предсказывает, что Россия не поддастся искушениям, устоит под давлением и станет оплотом православия. История вернется в позитивном направлении и исполнится пророчество великого старца XX века Паисия Святогорца», — объяснил Фролов.