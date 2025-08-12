Суд прекратил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-заммэра Казачинско-Ленского района

Напомним, Коротнева обвиняли в том, что в 2023 году он подписал документы о приемке после капремонта стадиона средней школы в поселке Магистральный. Но сведения, которые были указаны в документах, оказались недостоверными. Фактически большая часть работ, в том числе по укладке бетонного основания для беговой дорожки, сектора для прыжков в длину, баскетбольного и волейбольного полей, не была выполнена. Но подрядчик получил при этом оплату в полном объеме. Ущерб областному бюджету оценили в сумму более 6 миллионов рублей.