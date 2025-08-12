Суд прекратил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-заммэра Казачинско-Ленского района

Напомним, Коротнева обвиняли в том, что в 2023 году он подписал документы о приемке после капремонта стадиона средней школы в поселке Магистральный. Но сведения, которые были указаны в документах, оказались недостоверными. Фактически большая часть работ, в том числе по укладке бетонного основания для беговой дорожки, сектора для прыжков в длину, баскетбольного и волейбольного полей, не была выполнена. Но подрядчик получил при этом оплату в полном объеме. Ущерб областному бюджету оценили в сумму более 6 миллионов рублей.
Уже в 2024 году при вмешательстве прокуратуры капремонт, предусмотренный контрактом, был доделан, а на подписавшего документы бывшего заместителя мэра завели уголовное дело.
По существу его рассматривали в Казачинско-Ленском районном суде с мая этого года. В итоге суд постановил прекратить уголовное дело с назначением судебного штрафа. Его назначают, если лицо впервые привлекается к уголовной ответственности за преступление небольшой или средней тяжести, а также каким-либо образом возместило ущерб. Сумма штрафа в картотеке суда не указана. Но, вероятно, она не превышает 40 тысяч рублей — судебный штраф не может превышать половину от максимального размера штрафа, предусмотренного статьей, по которой привлекался обвиняемый. Максимальный размер штрафа по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») составляет 80 тысяч рублей.