В Пензенской области введен план «Ковер».

План «Ковер» введен в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. Также он уточнил, что в местном аэропорту введены ограничения на полеты.
