Баскетболисты пермской «Пармы» будут играть под другим названием

Это связано с подписанием нового спонсорского контракта.

Источник: БК "Парма"

Баскетболисты пермской «Пармы» в течение трёх лет будут играть под другим названием.

Как сообщает пресс-служба баскетбольного клуба, это связано с подписанием нового спонсорского контракта с букмекерской компанией. Три года спортсмены будут выходить на паркет под именем «Бетсити Парма».

«Это важное событие с учётом того, какое значение придаёт наше государство поддержке спорта со стороны беттинговых компаний. Мы уверены, что долгосрочное сотрудничество с компанией сделает наш продукт ещё интереснее и зрелищнее для болельщиков», — сказал президент баскетбольного клуба Сергей Богуславский.

Напомним, ранее к участникам клуба присоединился американский форвард Микел Хопкинс.