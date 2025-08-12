Баскетболисты пермской «Пармы» будут играть под другим названием

Баскетболисты пермской «Пармы» в течение трёх лет будут играть под другим названием.
Как сообщает пресс-служба баскетбольного клуба, это связано с подписанием нового спонсорского контракта с букмекерской компанией. Три года спортсмены будут выходить на паркет под именем «Бетсити Парма».
«Это важное событие с учётом того, какое значение придаёт наше государство поддержке спорта со стороны беттинговых компаний. Мы уверены, что долгосрочное сотрудничество с компанией сделает наш продукт ещё интереснее и зрелищнее для болельщиков», — сказал президент баскетбольного клуба Сергей Богуславский.
Напомним, ранее к участникам клуба присоединился американский форвард Микел Хопкинс.