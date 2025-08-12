В Башкирии изношенные лифты заменят раньше, чем в целом по стране.

В рамках реализации республиканской программы капитального ремонта в Башкирии с 2014 по 2024 год было заменено 4 245 лифтов в 1 568 многоквартирных домах. Стоимость работ составила 11,2 млрд рублей, причем более 3 млрд рублей — средства бюджета республики, сообщает Фонд капремонта РБ.
В 2025 году в нашем регионе планируется завершить работу по замене всех лифтов с выработанным ресурсом — 620 лифтов в 231 доме на сумму 2,2 млрд рублей. Это значит, что в конце года в Башкирии не будет лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации.
В Фонде капремонта РБ уточнили, что в России ведется работа по модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных домах. Согласно установленным срокам, регионы должны завершить замену лифтов, выработавших свой ресурс, до 15 февраля 2030 года. То есть Башкирия решит вопрос раньше установленного срока.
Такой результат будет достигнут благодаря комплексу мер. Так, в нашем регионе установлены разные тарифы для домов с лифтами и без них. Для удобства жителей назвали: «взнос в домах до 6 этажей» и «свыше 6 этажей», имея ввиду, что в регионе лифты смонтированы в домах этажностью от 6 этажей и выше.
Значительную поддержку программе замены лифтов оказало правительство Республики Башкортостан. Всего за 11 лет на эти цели предоставлена безвозвратная субсидия на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
«Еще в 2021 году мы провели торги на замену лифтов на 4 года вперед — до 2025 года, — заявил генеральный директор Фонда капремонта РБ Павел Сафонов. — В договорах подряда мы зафиксировали стоимость лифтов на уровне цен 2021 года и установили, что оплата выполненных работ производится в течение 36 месяцев. Поэтому сегодня мы, несмотря на значительный рост цен, оплачиваем подрядчикам твердую договорную стоимость».