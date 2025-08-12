Новосибирцы могут получить штраф до 3 миллионов за сбор ягод в регионе

«Сбор ягод, занесенных в Красную книгу, может повлечь штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей по статье 8.35 КоАП РФ, а при умышленном сборе в особо крупных масштабах возможно наказание вплоть до тюремного заключения и штрафа до 3 миллионов рублей», — пояснил эксперт, подчеркнув, что охраняются не только виды из федеральной Красной книги, но и растения, находящиеся под региональной защитой. В Новосибирской области действует запрет на массовый сбор морошки, брусники и черники, а незнание местных норм не освобождает от ответственности, особенно при промышленных заготовках, которые могут квалифицироваться как экологическое преступление.