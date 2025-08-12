Экс-мэр Иркутска Дмитрий Бердников освобожден от должности вице-премьера ДНР

Напомним, Дмитрий Бердников родился в Ангарске Иркутской области. По профессии — инженер-строитель, однако значительную часть своей жизни посвятил политике. С 2015 по 2020 год занимал должность мэра Иркутска, после восемь месяцев исполнял обязанности первого заместителя губернатора Приангарья, также два года работал первым заместителем председателя правительства Якутии.