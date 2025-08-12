Ричмонд
Экс-мэр Иркутска Дмитрий Бердников освобожден от должности вице-премьера ДНР

Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 11 августа 2025 года подписал указ об освобождении Дмитрия Бердникова от должности первого заместителя председателя правительства ДНР. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, Дмитрий Бердников родился в Ангарске Иркутской области. По профессии — инженер-строитель, однако значительную часть своей жизни посвятил политике. С 2015 по 2020 год занимал должность мэра Иркутска, после восемь месяцев исполнял обязанности первого заместителя губернатора Приангарья, также два года работал первым заместителем председателя правительства Якутии.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что первый в истории Иркутска преступник, вырванный из Америки, ответит за смертельное ДТП, которое произошло восемь лет назад.