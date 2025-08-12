В Омске с рельсов сошел тепловоз на непассажирской станции

«Вчера, около полуночи, в Советском административном округе на путях примыкания к станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги, при проведении маневровых работ допущен сход с пути тепловоза ТЭМ18ДМ. Задержек в движении подвижного состава по станции не последовало», — говорится в сообщении ведомства.