В Омске с рельсов сошел тепловоз на непассажирской станции

Об инциденте со сходом с рельсов тепловоза, случившимся около полуночи 11 августа на станции Комбинатская, сообщает телеграм-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».
«Вчера, около полуночи, в Советском административном округе на путях примыкания к станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги, при проведении маневровых работ допущен сход с пути тепловоза ТЭМ18ДМ. Задержек в движении подвижного состава по станции не последовало», — говорится в сообщении ведомства.
Станция Комбинатская является крупнейшей наливной станцией на Западно-Сибирской железной дороге, услугами которой пользуются свыше 150 омских предприятий. Омской транспортной прокуратурой будет проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.