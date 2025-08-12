Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске с рельсов сошел тепловоз на непассажирской станции

Происшествие случилось в городке Нефтяников в районе станции Комбинатская.

Источник: Комсомольская правда

Об инциденте со сходом с рельсов тепловоза, случившимся около полуночи 11 августа на станции Комбинатская, сообщает телеграм-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».

«Вчера, около полуночи, в Советском административном округе на путях примыкания к станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги, при проведении маневровых работ допущен сход с пути тепловоза ТЭМ18ДМ. Задержек в движении подвижного состава по станции не последовало», — говорится в сообщении ведомства.

Станция Комбинатская является крупнейшей наливной станцией на Западно-Сибирской железной дороге, услугами которой пользуются свыше 150 омских предприятий. Омской транспортной прокуратурой будет проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.