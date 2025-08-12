На Гузееву подала в суд мать погибшего бойца СВО: история звезды «Жестокого романса» и «Давай поженимся!»

«От жадного мужчины нужно бежать сразу, девочки, чудес не бывает. Такого нельзя перевоспитать. Он будет жаден и на эмоции, и на ласки»; «Ни два ребенка, ни пятьдесят два еще ни одну семью не скрепили. Ни у нас, ни в Зимбабве»; «Для любого человека нет ничего дороже, чем его свобода. Поэтому первейшее правило в отношениях — не лезьте “Под кожу” своему партнеру»; «Если наплевать, значит, нужно разводиться. От таких нужно избавляться, как от гнилых зубов. Если ты видишь, что перспективы ноль, разводись без сожалений»; «Замужем не значит мертвая!»; «Мама мне говорит: “Когда выходишь из себя, — рот не забывай закрывать!”;»Не ищите мужчин с претензиями — не потянете«;»У мужчины, как и зубной щетки, должна быть одна хозяйка! Если не так, то это ершик для унитаза«;»Выходя замуж, важно помнить, что вы выходите за готового мужчину. Таким, какой он есть, он будет всегда«;»У тебя ноги уже кончились, а платье еще не началось! «;»Измена есть измена. И неважно, будете ли вы прыгать в постель или медленно заползать«;»Отвыкать нужно постепенно… сначала изменять раз в неделю, потом раз в месяц«;»Если мужчина не хочет от вас ребенка, он вас не хочет, он вас не любит. Мужчина, который влюблен, первое, о чем просит: роди".