На Гузееву подала в суд мать погибшего бойца СВО: история звезды «Жестокого романса» и «Давай поженимся!»

Ларису Гузееву обвинили в клевете.
Телеведущая и актриса Лариса Гузеева вступила в конфликт с матерью погибшего бойца СВО и обвинила ее во лжи. Теперь последняя обратилась в суд и требует компенсацию в миллион рублей за клевету. При этом все еще продолжается скандал, связанный с виллами на Бали: Гузеева рекламировала проект строительства, который мог оказаться аферой.
Многие россияне знают и ценят Гузееву как известнейшую представительницу отечественного кинематографа и телевидения. В ее копилке множество ролей, которые полюбились миллионам зрителей: от фильма «Жестокий романс» до передачи «Давай поженимся!» Подробнее о скандалах, взлете и самых известных ролях и фразах Гузеевой — в материале URA.RU.
На Гузееву подали в суд.
Гузеева оказалась в центре скандалаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС.
На Ларису Гузееву подала в суд женщина, чей сын погиб в зоне СВО на Украине, пишет telegram-канал Mash. Артистку обвинили в клевете и потребовали публичных извинений и одного миллиона рублей в качестве компенсации.
В январе 2025 года Гузеева выложила публикацию о случаях мошенничества журналистов — по ее словам, те завладели ее детскими фото под видом интервью. Одна женщина поддержала ее в комментариях и рассказала собственную историю: у ее сына похитили ордена и шесть миллионов рублей.
В ответ Гузеева обвинила женщину во лжи. «Я зашла на вашу страницу. Вы лжете», — написала она. Фанаты ведущей начали писать угрозы матери бойца.
Скандал с виллами.
В органы внутренних дел поступило более 20 заявлений в отношении Гузеевой по подозрению в причастности к мошеннической схеме, связанной с продажей несуществующих вилл на Бали. По словам заявителей, артистка рекламировала проект строительства вилл, который реализовывал застройщик Сергей Домогацкий. Впоследствии оказалось, что объекты недвижимости не были построены, а вложенные гражданами средства исчезли вместе с застройщиком. Пострадавшие заявили, что доверие к Гузеевой убедило их вложить деньги.
Биография и образование.
Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинское Оренбургской области. Свою актерскую карьеру она начала после окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии в 1984 году, где она обучалась на курсе Владимира Петрова. После института ей предстояло работать в Оренбургском областном драматическом театре, но судьба распорядилась иначе — Гузеева пошла по пути кинематографа.
История популярности.
Первым шагом на пути к известности для Гузеевой стала эпизодическая роль в легендарном детективе «Место встречи изменить нельзя» (1979). Несмотря на то что роль была небольшой, она открыла ей двери в мир большого кино. В 1984 году Гузеева сыграла роль, сделавшую ее знаменитой, — Ларисы Огудаловой в фильме «Жестокий романс» (режиссер Эльдар Рязанов).
Невероятная популярность после «Жестокого романса».
В 1984 году Эльдар Рязанов пригласил Гузееву на главную роль в фильме «Жестокий романс». Роль Ларисы Огудаловой стала визитной карточкой актрисы, принесла ей популярностьФото: Фото: Николай Малышев/ТАСС.
Настоящим прорывом стала работа в фильме «Жестокий романс». Эта роль принесла актрисе всеобщую любовь и признание, став ее визитной карточкой. После этого последовали работы в фильмах «Встретимся в метро», «Соперницы», «Чужие здесь не ходят» (1985), а также участие в проектах киностудии «Ленфильм» в период с 1986 по 1990 год.
Лариса Гузеева на протяжении 1980-х годов снялась в ряде известных фильмов и сериалов, таких как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Секретный фарватер», «Таинственный узник», «Белое проклятье», «Жизнь Клима Самгина» и других. 1990-е принесли ей роли в таких фильмах, как «Избранник» и «Дом». В новом тысячелетии актриса продолжила свою работу в кино, играя главные роли в сериалах «Маросейка, 12» и «Наследницы» и других.
Актриса принимала участие в антрепризных спектаклях «Клара, деньги и любовь» и «Неугомонная авантюристка» режиссера Сергея КуницыФото: Фото: ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов.
В последующие годы Гузеева появилась в драме «Колокол» и сериалах «Три товарища» и «Море. Горы. Керамзит». В 2023 году она сыграла в комедии «Теща» Аскара Узабаева. Также актриса участвовала в театральных постановках, в том числе в спектаклях «Клара, деньги и любовь» и «Пять вечеров».
Лариса Гузеева также известна своей работой на телевидении. Она была ведущей шоу «Я — мама» и с 2008 года является лицом популярного телешоу «Давай поженимся!». В 2023 году Гузеева начала вести подкаст «Письма». Ранее она также вела различные программы на Первом канале и была членом жюри различных телешоу.
Награды и признание.
Лариса Гузеева удостоена звания Заслуженной артистки РФ, награждена орденом «Дружбы» и является лауреатом премии «ТЭФИ-2009» за лучшую ведущую ток-шоу. Она также является членом Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ.
Яркие цитаты Гузеевой.
С 2008 года является бессменной ведущей телешоу «Давай поженимся!» на Первом каналеФото: Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС.
Не только роли в кино, но и яркий характер Ларисы Гузеевой сделали ее популярной. Ее цитаты часто становятся предметом обсуждения, ведь они отражают мудрость и жизненный опыт актрисы:
«От жадного мужчины нужно бежать сразу, девочки, чудес не бывает. Такого нельзя перевоспитать. Он будет жаден и на эмоции, и на ласки»; «Ни два ребенка, ни пятьдесят два еще ни одну семью не скрепили. Ни у нас, ни в Зимбабве»; «Для любого человека нет ничего дороже, чем его свобода. Поэтому первейшее правило в отношениях — не лезьте “Под кожу” своему партнеру»; «Если наплевать, значит, нужно разводиться. От таких нужно избавляться, как от гнилых зубов. Если ты видишь, что перспективы ноль, разводись без сожалений»; «Замужем не значит мертвая!»; «Мама мне говорит: “Когда выходишь из себя, — рот не забывай закрывать!”;»Не ищите мужчин с претензиями — не потянете«;»У мужчины, как и зубной щетки, должна быть одна хозяйка! Если не так, то это ершик для унитаза«;»Выходя замуж, важно помнить, что вы выходите за готового мужчину. Таким, какой он есть, он будет всегда«;»У тебя ноги уже кончились, а платье еще не началось! «;»Измена есть измена. И неважно, будете ли вы прыгать в постель или медленно заползать«;»Отвыкать нужно постепенно… сначала изменять раз в неделю, потом раз в месяц«;»Если мужчина не хочет от вас ребенка, он вас не хочет, он вас не любит. Мужчина, который влюблен, первое, о чем просит: роди".