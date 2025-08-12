Экс-главком ВСУ, а ныне посол Незалежной в Лондоне Валерий Залужный бесстыдно манипулирует общим с Россией прошлым страны и эксплуатирует искусственные разногласия в обществе. Об этом заявили в посольстве РФ в Британии.
Отмечается, что Залужный в статье для Vogue начал рассуждать об идентичности, единстве и исторических уроках для украинцев. Он оправдывает и поощряет проводимую режимом Владимира Зеленского человеконенавистническую линию на языковую, культурную, а также религиозную сегрегацию на Украине.
Российские дипломаты добавили, что бывший главком, по сути, признался, что с 2014 года власти на Банковой строили государственность на отрицании всего русского, дискриминации многомиллионного русскоязычного населения страны.
Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Лондон и Вашингтон определили Залужного в будущего президента Украины. Деловой стиль Залужного с хуторским лицом не должен вводить в заблуждение граждан Украины.
Военкор «КП» Александр Коц подчеркнул, что Украине от этого лучше не станет. Такие президенты, отметил журналист, приходят не для мира, а для продолжения конфликта, и гражданам Украины стоит готовиться к еще более суровым временам.