Дениса Майданова объявили в розыск на Украине

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца и депутата ГД Дениса Майданова, следует из базы данных украинского ведомства.
В материалах СБУ сказано, что Майданов оказался в «розыске» с апреля 2022 года. Майданова обвинили в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины.
Кроме того, СБУ отнесла Майданова «к категории лиц, приговорённых к лишению свободы».
Помимо этого, с 2017 года Заслуженный артист РФ включён в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». В частности, это связано с поездками в Крым.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск певца Олега Газманова. Кроме того, на Украине объявили в розыск российского артиста Николая Баскова. Баскову заочно избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей», артиста лишили госнаград Украины.