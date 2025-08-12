Ричмонд
Дениса Майданова объявили в розыск на Украине

СБУ отнесла Майданова «к категории лиц, приговорённых к лишению свободы».

Источник: Аргументы и факты

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца и депутата ГД Дениса Майданова, следует из базы данных украинского ведомства.

В материалах СБУ сказано, что Майданов оказался в «розыске» с апреля 2022 года. Майданова обвинили в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины.

Кроме того, СБУ отнесла Майданова «к категории лиц, приговорённых к лишению свободы».

Помимо этого, с 2017 года Заслуженный артист РФ включён в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». В частности, это связано с поездками в Крым.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск певца Олега Газманова. Кроме того, на Украине объявили в розыск российского артиста Николая Баскова. Баскову заочно избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей», артиста лишили госнаград Украины.