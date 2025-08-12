Aydinlik: Окружение Зеленского ежемесячно переводит в ОАЭ 50 миллионов долларов

— В 2020—2021 годах Гмырин назначил подконтрольных ему людей на руководящие должности в стратегических госпредприятиях. Благодаря этому государственные активы отчуждались по низким ценам, а с соответствующими компаниями заключались льготные контракты, — говорится в статье.