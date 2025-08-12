Ричмонд
Aydinlik: Окружение Зеленского ежемесячно переводит в ОАЭ 50 миллионов долларов

Окружение украинского президента Владимира Зеленского каждый месяц переводит на банковские счета базирующих в ОАЭ компаний 50 миллионов долларов. Об этом написало турецкое издание Aydinlik.

Уточняется, что деньги переводятся на счета двух компаний, которые связаны с бывшим консультантом Фонда госимущества Украины Андреем Гмыриным. Он является предполагаемым распорядителем средств, полученных коррупционным путем.

В настоящее время Гмырин находится под международным следствием, связанным с его сетью компаний и предметами роскоши во Франции и ОАЭ.

— В 2020—2021 годах Гмырин назначил подконтрольных ему людей на руководящие должности в стратегических госпредприятиях. Благодаря этому государственные активы отчуждались по низким ценам, а с соответствующими компаниями заключались льготные контракты, — говорится в статье.

3 августа сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало экс-главу Луганской областной гражданской администрации Сергея Гайдая. Это произошло, несмотря на планы Владимира Зеленского назначить его на должность главы Ивано-Франковской или Полтавской областей в ближайшее время.