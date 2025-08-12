Клименко назвал альтернативу звонкам в WhatsApp и Telegram

«На текущий момент я рекомендую всем пользоваться либо Google Talk, либо классическими схемами — телемост Яндекс, Zoom и прочие. Они в целом уже достаточно хорошо у нас работают, они обычно у всех есть на смартфонах. И в целом как-то закрывают наши потребности в разговорах и общении. Единственное, они, конечно, меняют какую-то привычную парадигму, потому что у каждого из нас есть люди, которые привыкли общаться в WhatsApp или Telegram, а в том же Zoom или телемост Яндекс немного другая история, но все же они выручают сейчас», — сказал собеседник издания.