Клименко назвал альтернативу звонкам в WhatsApp и Telegram

Эксперт отметил, что они в целом уже достаточно хорошо у нас работают.

Источник: Аргументы и факты

При плохом качестве связи в мессенджерах WhatsApp или Telegram можно пользоваться другими платформами, которые уже достаточно зарекомендовали себя. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

«На текущий момент я рекомендую всем пользоваться либо Google Talk, либо классическими схемами — телемост Яндекс, Zoom и прочие. Они в целом уже достаточно хорошо у нас работают, они обычно у всех есть на смартфонах. И в целом как-то закрывают наши потребности в разговорах и общении. Единственное, они, конечно, меняют какую-то привычную парадигму, потому что у каждого из нас есть люди, которые привыкли общаться в WhatsApp или Telegram, а в том же Zoom или телемост Яндекс немного другая история, но все же они выручают сейчас», — сказал собеседник издания.

