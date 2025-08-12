Жители Башкирии получают уведомления о воинском учете. Что это значит?

Если «забыть» и не прочитать уведомление о повестке, через 7 дней она будет считаться врученной. После этого до призывника попробуют дозвониться по телефону, указанному в Госуслугах, пошлют к нему сотрудника военкомата на адрес прописки, и если не найдут или установят, что человек избегает явки, то составят протокол об административном правонарушении. Если гражданин и тут не явится для дачи объяснений уважительности своего отсутствия (а они реально могут быть разные: заболел, был в командировке, на отдыхе за границей или в другом регионе, все это уважительные причины), если установят, что уважительных причин нет, то суд примет решение о штрафе и ограничениях: уклонисты теряют право на регистрацию авто, сделки с имуществом, оформление кредитов, ИП и другое. И важно знать, что решение суда не отменяет обязанности явиться в военкомат!