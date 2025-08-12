Жители Башкирии получают уведомления о воинском учете. Что это значит?

С этого года в России запускается электронный реестр воинского учета. Это такая база данных, которая автоматически собирает информацию о военнообязанных, ставит их на учет и актуализирует сведения о гражданах. Доступ к этой электронной базе военнообязанных россиян будет только у Минобороны РФ.
В случае возникновения ситуации, когда потребуется срочно вызвать резервистов в военкомат (а это не обязательно мобилизация, резервистов регулярно собирают на сборы и медосмотры), это будет сделано уже с помощью современных технологий — через Госуслуги. О чем нам заранее и напомнили.
Нет, это не повестка! Гражданам, которые стоят в запасе на воинском учете, приходят уведомления, что раньше информация о военнообязанных хранилась в письменном виде, а теперь будет и в электронном, их данные просто перенесли в базу военкоматов. То есть Родина напоминает мужчинам: «Уважаемый, не забывай, что ты военнообязанный»!
Ничего не нужно делать. Это не призыв и не основание для действий. Уведомление носит исключительно информационный характер и ни к чему вас не обязывает. Интереса ради можете перейти по ссылкам и сверить свои данные.
Электронная повестка выглядит так же, как и бумажная, а еще содержит цифровую подпись, которая нужна, чтобы подтвердить подлинность документа. В электронной повестке указаны:
имя и фамилия призывника; место проживания; дата и время явки; причина вызова; адрес военкомата;
Электронные повестки приходят на Госуслуги. Чтобы посмотреть, нужно зайти в уведомления и найти сообщение от военного комиссариата. Также свою повестку можно найти на сервисе реестрповесток.рф, авторизовавшись там через Госуслуги.
Если «забыть» и не прочитать уведомление о повестке, через 7 дней она будет считаться врученной. После этого до призывника попробуют дозвониться по телефону, указанному в Госуслугах, пошлют к нему сотрудника военкомата на адрес прописки, и если не найдут или установят, что человек избегает явки, то составят протокол об административном правонарушении. Если гражданин и тут не явится для дачи объяснений уважительности своего отсутствия (а они реально могут быть разные: заболел, был в командировке, на отдыхе за границей или в другом регионе, все это уважительные причины), если установят, что уважительных причин нет, то суд примет решение о штрафе и ограничениях: уклонисты теряют право на регистрацию авто, сделки с имуществом, оформление кредитов, ИП и другое. И важно знать, что решение суда не отменяет обязанности явиться в военкомат!