Мусульманам в РФ разрешили колоть ботокс при одном условии

Совет улемов (богословов) при Духовном управлении мусульман (ДУМ) России санкционировал проведение инъекций ботулотоксина. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале организации.
Разрешение распространяется на случаи наличия медицинских показаний, включая коррекцию выраженных мимических морщин, устранение асимметрии лицевой зоны и профилактику рубцевания. Обязательным условием является получение заключения врача-косметолога.
Препарат, используемый для процедуры, не должен включать запрещенных (харамных) компонентов, таких как альбумин человеческого происхождения. Сами манипуляции дозволяется осуществлять исключительно в лицензированных медучреждениях.
Отмечено, что позиция Совета улемов может быть подвергнута пересмотру в случае появления новых научных сведений о характеристиках и влиянии ботулотоксина на человеческий организм.
