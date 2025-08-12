Ричмонд
Мусульманам в РФ разрешили колоть ботокс при одном условии

Совет улемов (богословов) при Духовном управлении мусульман (ДУМ) России санкционировал проведение инъекций ботулотоксина. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале организации.

Разрешение распространяется на случаи наличия медицинских показаний, включая коррекцию выраженных мимических морщин, устранение асимметрии лицевой зоны и профилактику рубцевания. Обязательным условием является получение заключения врача-косметолога.

Препарат, используемый для процедуры, не должен включать запрещенных (харамных) компонентов, таких как альбумин человеческого происхождения. Сами манипуляции дозволяется осуществлять исключительно в лицензированных медучреждениях.

Отмечено, что позиция Совета улемов может быть подвергнута пересмотру в случае появления новых научных сведений о характеристиках и влиянии ботулотоксина на человеческий организм.

